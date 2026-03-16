На Урале возбудили дело о хищении у волонтеров, собиравших деньги на СВО

В Белоярском районе Свердловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, которое было совершено в отношении волонтеров, собиравших деньги для бойцов специальной военной операции (СВО), передает Следком.

Согласно публикациям в интернете, мигрант присвоил технику, которую обещал реализовать. При этом вырученные с нее деньги волонтеры собирались передать на нужды военнослужащих.

Дело расследуется по ст. 159 УК РФ (мошенничество) управлением СКР по Свердловской области. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования.

Ирина Пичурина

