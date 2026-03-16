Число квартир с чистовой отделкой в новостройках Москвы снизилось на 52,6%

Предложение квартир с чистовой отделкой на московском рынке новостроек за год резко снизилось. Как подсчитали в компании «Метриум», на начало марта экспонировалось всего 8,2 тыс. таких лотов — на 52,6% меньше, чем год назад. Их доля в общем объеме предложения сократилась с 28,2% до 18,5%.

В целом по России ситуация схожая. В ЦИАН отмечают, что сейчас 50% квартир в новостройках продаются без отделки, либо только с черновой. За год этот показатель вырос на два процентных пункта.

Сокращение предложения происходит на фоне растущего спроса. В аналитическом центре девелопера City Solutions прогнозируют, что в 2026 году доля покупателей, готовых приобретать квартиры с меблировкой, может увеличиться на 10–15 п. п., до 40–45%. В ГК Dogma фиксируют двукратный рост спроса на меблированные лоты на юге страны за прошлый год, хотя их доля в предложении, по данным ЦИАН, пока не достигает и 1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жилье застыло в бетоне».