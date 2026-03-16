Жилье застыло в бетоне

Предложение квартир с чистовой отделкой в Москве снизилось за год более чем в полтора раза. Аналогичная ситуация в России в целом. Тенденция прослеживается, несмотря на рост спроса со стороны покупателей на жилье с ремонтом и мебелью из-за желания перенести стоимость обстановки в тело ипотечного кредита. Но девелоперы выводить такие лоты не готовы из-за растущих рисков выявления нарушений.

На начало марта в новостройках Москвы экспонировалось 8,2 тыс. квартир с чистовой отделкой, год к году показатель сократился на 52,6%, подсчитали в «Метриуме». Лоты с отделкой от застройщиков сейчас формируют 18,5% от общего объема предложения против 28,2% годом ранее. В ЦИАН говорят, что в России в целом без отделки вовсе или только с черновыми работами сейчас продается 50% квартир в новостройках. За год значение выросло на два процентных пункта (п. п.).

Предложение жилья с отделкой сокращается, несмотря на наличие спроса.

В аналитическом центре девелопера City Solutions считают, что среди клиентов, привлекающих льготные ипотечные кредиты, доля потенциальных покупателей квартир с меблировкой в 2026 году вырастет на 10–15 процентных пунктов, до 40–45%. Директор департамента ценообразования и аналитики ГК Dogma Анна Никольская отмечает, что спрос на квартиры с мебелью на юге страны за прошлый год вырос в два раза. Но доля таких лотов в структуре предложения сейчас менее 1%, говорят в ЦИАН.

По словам гендиректора «Ташир Эстейт» Максима Самсонова, многие покупатели ищут квартиры, в которые удастся заехать сразу после получения ключей. Руководитель департамента продаж ГК «Расцветай» Святослав Иванов связывает тенденцию с позицией покупателей-инвесторов, подбирающих квартиры для последующей сдачи в аренду.

Более очевидным фактором выступает снижение покупательной способности.

Приобретение квартиры с мебелью позволяет включить ее в тело льготной ипотеки, снизив финансовую нагрузку, поясняет гендиректор City Solutions Василий Тимофеев. Гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков говорит, что средняя ставка по потребительскому займу при покупке мебели сейчас составляет 30%. Семейная ипотека на жилье обычно выдается под 6% годовых.

Но девелоперы, по словам управляющего партнера «Метриума» Руслана Сырцова, не готовы предлагать квартиры ни с отделкой, ни с мебелью. Это связано с постоянным ростом цен на материалы, закладывать который в смету сложно. В перспективе в РФ внедрят требование о включении параметров отделки в проектную документацию, напоминает он. Проработать эту инициативу до 1 июля поручил Владимир Путин.

Реализация инициативы поможет защищать интересы дольщиков, но приведет к дальнейшему снижению доли квартир «под ключ» в экспозиции, считает Руслан Сырцов. Застройщики нередко передают жилье через два-три года после заключения договора долевого участия. За это время стоимость работ может существенно возрасти.

Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов называет квартиры с отделкой и мебелью проблемными для застройщиков из-за потенциальных претензий к недочетам при строительстве. По подсчетам «Аналитика. Бизнес. Право», в 2025 году доля сданных с дефектами новостроек возросла с 90% до 93%, писали ранее «Известия».

Владимир Комаров, София Мешкова