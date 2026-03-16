Экс-главу «мусорного» регоператора будут судить за взятки в Новосибирске

В Новосибирске за взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) перед судом ответит Александр Южаков — бывший руководитель АО «Спецавтохозяйство» (САХ), имеющего статус регоператора по обращению с ТКО. Обвинение ему утвердил заместитель прокурора области Виталий Дымолазов.

Как рассказали в надзорном ведомстве, по версии следствия, в период с октября 2024-го до февраля 2025 года глава САХ требовал от руководителей двух фирм продать бизнес общей стоимостью свыше 90 млн руб. В противном случае он обещал создать невыносимые условия работы, при которых им придется уйти с рынка обращения с отходами.

Обвиняемый, говорится в деле, не оплачивал возникшую у возглавляемого им АО задолженность перед организациями по договорам оказания услуг по транспортированию ТКО. Руководители организаций согласились на требования обвиняемого и продали бизнес по договорам, оплата по которым фактически не производилась.

Факты коррупции выявили сотрудники УФСБ. В феврале 2025 года Александра Южакова задержали.

