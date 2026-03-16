Бастрыкин получит доклад по делу о травмировании школьников в Удмуртии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое возбудили после травмирования двух школьников в селе Первомайском (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Напомним, два 10-летних мальчика получили травмы из-за схода снежной массы с крыши одноэтажного здания в Воткинском районе. Это произошло 13 марта около 13:00. Несовершеннолетние оказались под завалом. Их достали очевидцы. Дети получили различные травмы, их доставили в медучреждения для осмотра.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе уголовного дела и результатах расследования. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

