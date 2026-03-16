Глава СКР потребовал доложить о ситуации с размытыми дорогами в селе Дагестана

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с размытыми дорогами в селе Новокулей Республики Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась жалобы местных жителей на неудовлетворительное состояние дорог. В селе отсутствуют ливневки и асфальтовое покрытие, из-за чего дороги постоянно размываются. На их поверхности образовались многочисленные глубокие ямы и колеи. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

