В Ставрополе за 71,1 млн рублей обновили 21 лифт
В Ставрополе завершили модернизацию 21 лифта. На эти цели потратили 71,1 млн руб. сообщили в ставропольском фонде капремонта.
Подъемники, работавшие до замены, установили в начале 1990-х годов, их ресурс к настоящему времени уже был исчерпан. В ходе работ подрядчик заменил ключевые узлы – лебедки, электродвигатели, тяговые канаты и ограничители скорости, а также направляющие элементы. Кроме того, они обновили электрооборудование: системы и станции управления, кабеля. В конце установили новые кабины с современными панелями управления, освещением и информационными табло.
Если в подъезде установлено несколько лифтов, их модернизируют поочередно, что обеспечивает минимальную мобильность жителей. Пока один подъемник выводится из эксплуатации, другой продолжает обслуживать дом.