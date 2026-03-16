В Ставрополе за 71,1 млн рублей обновили 21 лифт

В Ставрополе завершили модернизацию 21 лифта. На эти цели потратили 71,1 млн руб. сообщили в ставропольском фонде капремонта.

Подъемники, работавшие до замены, установили в начале 1990-х годов, их ресурс к настоящему времени уже был исчерпан. В ходе работ подрядчик заменил ключевые узлы – лебедки, электродвигатели, тяговые канаты и ограничители скорости, а также направляющие элементы. Кроме того, они обновили электрооборудование: системы и станции управления, кабеля. В конце установили новые кабины с современными панелями управления, освещением и информационными табло.

Если в подъезде установлено несколько лифтов, их модернизируют поочередно, что обеспечивает минимальную мобильность жителей. Пока один подъемник выводится из эксплуатации, другой продолжает обслуживать дом.

