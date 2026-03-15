За шесть часов средства ПВО уничтожили 113 БПЛА

Силы ПВО сбили над российской территорией 113 беспилотников ВСУ в период с 14.00 до 20.00 мск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, 73 беспилотника были уничтожены над Брянской областью, и еще 18 ликвидированы над Московской областью. В числе последних — 14 БПЛА, которые летели на Москву.

Семь беспилотников ВСУ сбили над Калужской областью, шесть — над Смоленской областью и пять — над Курской областью. По одному БПЛА российские средства ПВО уничтожили над Белгородской, Ярославской и Тверской областями, а также над Черным морем, сообщили в оборонном ведомстве.

Сегодня с 8:00 по 14:00 силы ПВО уничтожили 125 дронов ВСУ над российской территорией. Всего за день было сбито 44 беспилотника, летевших на Москву.