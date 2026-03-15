Средства ПВО сбили за шесть часов 125 дронов ВСУ

Министерство обороны России сообщило об активной работе средств противовоздушной обороны 15 марта. В период с 8:00 до 14:00 мск системы ПВО уничтожили 125 беспилотников ВСУ, направлявшихся в разные регионы страны.

Наибольшее количество дронов — 51 — было сбито над Брянской областью. В Московском регионе перехватили 38 БПЛА, из которых 28 летели на столицу. Калужская область — 19 дронов, по пять — Белгородская и Тульская области, три — Смоленская, два — Владимирская, и по одному — Курская и Тверская области.

Минобороны отмечает, что несмотря на массовые атаки дронов, информации о разрушениях и пострадавших не поступало. На месте падения обломков в Москве работают оперативные службы. Ранее также сообщалось о ракетных ударах по Белгороду.