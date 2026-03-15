Казанцы сделали домашнее задание

Казанский УНИКС, чья 16-матчевая победная серия на своем паркете прервалась неделю назад, одержал победу в первом же после той неудачи домашнем матче. В воскресенье, 15 марта, он обыграл московский ЦСКА — действующего чемпиона Единой лиги ВТБ, соперника принципиального. С ним казанская команда ведет борьбу за первое место по итогам регулярного чемпионата. Теперь между двумя фаворитами минимальный разрыв.

В этом матче ЦСКА не сильно помогло преимущество, добытое на старте встречи. Начало было вязким. Первую пятиминутку УНИКС провалил, набрав за нее всего четыре очка. Соперник успел набрать 11. Но вскоре хозяева разыгрались. Форвард Тай Брюэр, победивший в конкурсе бросков сверху на Матче звезд Единой лиги, начал с мощного данка через Самсона Руженцева, а продолжил тремя трехочковыми. Не мазали с игры центровые Маркус Бингэм и Руслан Абдулбасиров — герой совсем неожиданный.

В этом сезоне Абдулбасиров проводит на площадке меньше восьми минут в среднем за матч. На этот раз получилось гораздо больше — прежде всего из-за травмы Джейлена Рейнольдса. 12 с половиной минут 32-летний россиянин отыграл только за первую половину. А его вклад на тот момент — это не только четыре точных двухочковых, но и два блокшота, которые помогли сбить темп оппонента в начале.

Сбить темп удалось надолго. Лидеры ЦСКА выглядели неубедительно, и в середине второй четверти армейцы проигрывали уже 17 очков. К большому перерыву разница была чуть скромнее — 43:30 в пользу хозяев.

Во второй половине ЦСКА предложил противнику уже совсем другие скорости. Однако угнаться за УНИКСом, игроки которого по-прежнему надежно стреляли из-за дуги, было тяжело. Москвичи потихоньку откусывали очки от казанского перевеса за счет подборов на чужом щите и добиваний, но безупречно действовать в обороне не удавалось. В итоге небольшой рывок в конце третьей четверти удался УНИКСу. К последней паузе он вернул себе 17-очковый зазор.

Как ни странно, это не гарантировало казанскому клубу спокойную концовку. Заключительная десятиминутка открылась рывком ЦСКА 10:0. Ближе к финишу разница сокращалась и до четырех очков. УНИКС проводил владения все более и более вяло, но все-таки выпутался за счет пары подборов Абдулбасирова и безумного попадания Дмитрия Кулагина, который вообще-то бросал в этот вечер скверно. Итоговый счет — 86:80.

Таким образом, УНИКС во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА дома (в гостях он уступил в обоих матчах).

А поражение недельной давности от «Зенита» так и остается для казанцев единственным на своей площадке в нынешнем сезоне. Самым результативным игроком встречи стал Тай Брюэр, набравший 23 очка. Руслан Абдулбасиров, так ни разу и не промахнувшийся с игры, записал на свой счет 19 очков (личный рекорд) и 10 подборов. В составе проигравших продуктивнее других сыграл защитник Иван Ухов (22 очка).

Верхняя часть таблицы Единой лиги ВТБ уплотнилась.

ЦСКА по-прежнему лидирует (баланс побед и поражений 27–3). УНИКС по-прежнему идет вторым, но теперь — с минимальным отставанием (27–4).

В пятерке также петербургский «Зенит» (23–9), краснодарский «Локомотив-Кубань» (21–11) и пермская «Парма» (18–15).

Роман Левищев