Бастрыкин затребовал доклад после обрушения крыши веранды детского сада на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после обрушения крыши веранды детского сада в Екатеринбурге. Напомним, обрушение произошло в детском саду на улице Шефской.

По данным Следкома, никто из детей не пострадал. Свердловские следователи возбудили дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.