СК возбудил уголовное дело после обрушения крыши веранды в детском саду на Урале

Свердловские следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с обрушением крыши веранды в детском саду на ул. Шефской в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне, никто не пострадал, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Расследование проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району. По поручению руководства следственного управления ведутся мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

Следователи устанавливают, кто несет ответственность за содержание сооружений и обеспечение безопасности детей в дошкольном учреждении. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц.