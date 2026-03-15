Аракчи: Иран на переговорах с США был согласен ограничить концентрацию урана

В ходе переговоров с США Иран был готов ограничить концентрацию урана, ранее обогащенного до 60%. Об этом рассказал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью CBS News. По его словам, такие уступки доказывали отсутствие у страны намерений разрабатывать ядерное оружие.

«Частью сделки был вопрос об обогащенных до 60% материалах. И я заявил о нашей готовности понизить концентрацию этих обогащенных материалов, — сообщил господин Аракчи. — Это была весьма серьезная уступка, призванная доказать, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и не будет к этому стремиться».

На вопрос журналиста CBS News о том, готов ли до сих пор Иран на такие уступки, Аббас Аракчи заявил, что «в настоящее время переговоры ни о чем не ведутся». «Все будет зависеть от того, как будут развиваться события дальше»,— заявил господин Аракчи. Он отметил, что если Иран примет решение о переговорах — с США или с другими странами, — то тогда и будет решено, что окажется на столе переговоров.

13 марта Аббас Аракчи заявлял, что Иран на переговорах с США предлагал документально зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия. Однако, по его словам, американская делегация отклонила предложение.

Третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США прошел в Женеве 26 февраля при посредничестве Омана. Иранскую сторону возглавлял Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Технические консультации должны были продолжиться в Вене на площадке МАГАТЭ в начале марта.