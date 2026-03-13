Аракчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран на переговорах с США предлагал документально зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия. По его словам, Вашингтон отклонил предложение.

«Предложение Ирана о полном отказе от ядерного оружия было отклонено, поскольку американская сторона не поняла технических деталей»,— написал господин Аракчи в соцсети Х.

Третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США прошел в Женеве 26 февраля при посредничестве Омана. Иранскую сторону возглавлял Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Технические консультации должны были продолжиться в Вене на площадке МАГАТЭ в начале марта.