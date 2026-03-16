Инновации не терпят пустоты

Главными стимулами для высокотехнологичных компаний в РФ к применению инноваций в 2023–2025 годах стали возможность занять свободные ниши на рынке после ухода иностранных игроков и спрос на инновационную продукцию, выяснили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Импортозамещение становилось драйвером для крупных и средних компаний чаще, чем для малых (36% против 21,8% организаций), а вывод на рынок принципиально новых процессов и продукции остается сопряжен со значительными временными затратами. В результате есть риск, что активность компаний может ограничиться «догоняющим» импортозамещением, отмечается в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Правительством Москвы Фото: Предоставлено Правительством Москвы

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) опросили 1032 инновационно активных предприятия высокотехнологичной промышленности (химпром, фармацевтика, производство машин и оборудования и др.) и выяснили, что явилось для них драйвером инноваций в 2023–2025 годах. Самым значимым фактором стала возможность захвата рыночных ниш после ухода зарубежных игроков — его назвала почти каждая вторая компания (48,2%). Второй по значимости — спрос на инновационную продукцию: он важен более трети (35,2%) компаний (30,6% средних и крупных и 37,9% малых). Для трети (33,5% организаций) ключевым фактором выступает наличие заказов на разработку конкретных инновационных продуктов (31% для средних и крупных и 34,9% малых компаний). По сути, драйверами инноваций стали наличие рынка и надежность клиентов.

В исследовании заметна дифференциация отношения к необходимости замещения импортного оборудования, материалов, программного обеспечения (ПО) — в качестве стимула для новшеств его назвали 36% средних и крупных компаний и только 21,8% — малых (всего 27,1% организаций). Как пояснили “Ъ” в ИСИЭЗ, крупные компании сильнее интегрированы в глобальные цепочки создания стоимости, и в них преобладали зарубежные производственные ресурсы. «Кроме того, малый бизнес часто фокусируется на оказании услуг. В отличие от компаний—производителей продукции, которых большинство среди крупных и средних предприятий, в структуре себестоимости малых сервисных компаний преобладают расходы на оплату труда, а доля затрат на оборудование и комплектующие заметно ниже. А значит, их зависимость от зарубежного оборудования и комплектующих гораздо менее заметна»,— отметили в институте.

Директор Центра исследований отраслевых рынков и бизнес-стратегий ИСИЭЗ Алексей Березной отмечает, что у российских предприятий есть проблема со скоростью внедрения инноваций — и особенно принципиально новых процессов, оборудования и выводимой на рынок продукции. По мнению 42–45% опрошенных, это занимает минимум три года. Быстрее реализуемы нетехнологические типы инноваций: семь из десяти компаний считают, что внедрение нововведений в маркетинге и ценообразовании или в методах организации труда не должно занимать более года.

По сути, результаты свидетельствуют о риске того, что активность компаний ограничится догоняющим импортозамещением, а не созданием принципиально новых продуктов. Отметим, что в общем объеме продаж в обрабатывающей промышленности доля инновационной продукции в 2024 году, по данным ИСИЭЗ, составила 8,3%. При этом доля такой продукции в высокотехнологичных производствах составляет 20,5%, в сегменте среднетехнологичных производств высокого уровня — 9,6%. Как отмечает замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов в своем докладе «О некоторых аспектах научно-технологического развития России», все последние годы (с 2017 года) в общем объеме продаж в обрабатывающей промышленности доля инновационной продукции не вышла за пределы 10% — даже с учетом «вынужденного импортозамещения». «Несмотря на частичную расчистку рынка от технологического импорта, российское инновационное производство раскручивается на удивление слабо»,— подчеркивает эксперт.

Венера Петрова