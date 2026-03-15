Рестораны считают убытки

Выручка отелей и ресторанов в Дубае рухнула сильнее, чем в пандемию COVID-19. Из-за ситуации на Ближнем Востоке она упала на 60-80%, рассказали в беседе с “Ъ FM” бизнесмены. По их словам, если конфликт затянется, показатель будет опускаться и дальше.

На этом фоне игроки рынка начали сокращать персонал, а то и вовсе закрывать заведения, рассказал владелец ресторана White Rabbit Борис Зарьков:

«Если говорить про выручку в Дубае, то у нас она упала на 50%. Но я знаю много примеров, когда она сократилась и на 70%, и на 90%. Этот показатель продолжает падать стремительно, потому что люди разъезжаются из города.

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, бизнесменам надо релоцироваться обратно в Россию, закрывать временно проекты.

Сейчас в Дубае невозможно работать с доходом, и он стремительно падает. Остается только одно — резкое сокращение всех статей расходов.

Как это ни прискорбно, но ничего больше не остается. Основная статья — это расходы на персонал».

В некоторых заведениях Дубая пока просто сокращают меню. В ближайшее время могут возникнуть проблемы и с поставками продуктов, считает ресторатор и владелец Il Forno Group Генрих Карпин:

«К сожалению, ситуация в Дубае очень беспокоит всех рестораторов, потому что трафик упал на 60-70%. Судя по всему, он дальше будет падать. Также есть обеспокоенность, что может возникнуть проблема со свежими продуктами, так как все привозится в Дубай из-за границы. Свежее рыба, мясо могут стать скоро дефицитными.

В ближайшее время я не жду улучшения. Знаю, что коллеги начинают сокращать и персонал, и закупки продуктов. Есть обеспокоенность тем, что на рынке может возникнуть определенная безработица. Будем надеяться на лучшее, что в ближайшее время что-то восстановится, все станут гулять и быстро забудут об этой тяжелой ситуации».

Конфликт на Ближнем Востоке коснулся и отельного бизнеса в ОАЭ. Если боевые действия продлятся долго, то цены в гостиницах резко взлетят, считает владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы:

«Основным препятствием к туризму и вообще к передвижениям является геополитическая нестабильность и практически открытые военные действия, что сейчас происходят там. Поэтому говорить о том, что индустрия может нормально существовать, невозможно.

Сейчас в регионе вся индустрия гостеприимства, включая отели, рестораны, находится в очень сложной ситуации. Конечно, это в большей степени касается Дубая, Катара.

Все зависит от того, насколько военные действия будут длительными, как они быстро будут купированы. Если это произойдет на горизонте двух недель-одного месяца, то отели отделаются легким испугом. Ведь годовой бюджет выстраивается таким образом, что его можно наверстать в остальные периоды, безусловно, за счет роста цены.

Так что номера в отелях Ближнего Востока, как только ситуация нормализуется, очень сильно вырастут в цене. Сейчас там практически прайсы времен пандемии, они падают каждый день, отели стоят пустыми. Я знаю от моих знакомых, которые недавно летели рейсом из Санкт-Петербурга в Дубай, что на борту было 15 человек. Конечно, это отражение той ситуации, которая происходит сейчас».

По данным туроператоров, в 2025 году Дубай посетили почти 1,5 млн туристов из России. Это на 9% больше, чем в 2024-м, и в два раза превышает показатель 2019-го. Но из-за конфликта на Ближнем Востоке 2026 год может снова вернуться к показателям времен пандемии COVID-19, говорят эксперты.

Ангелина Зотина