В Курской области из-за удара БПЛА пострадали три человека

В результате удара БПЛА по поселку Коренево в Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

Как рассказал глава региона, в результате атаки 56-летняя женщина, 49-летняя женщина и 57-летний мужчина получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали первую помощь, и в ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу, сообщил господин Хинштейн.

Сегодня Минобороны РФ отчиталось об уничтожении одного БПЛА ВСУ над Курской областью. Всего над Россией за шесть часов силы ПВО сбили 125 беспилотников.

