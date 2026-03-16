Пластиковая тара по-прежнему в ходу

На российском рынке сохраняется нехватка сырья для пластиковой тары — полиэтилентерефталата (ПЭТФ), несмотря на то что объемы переработки продолжают снижаться. Дефицит может усилиться из-за событий на Ближнем Востоке, что подтолкнет вверх цены как на этот полимер, так и на другие базовые пластики, считают эксперты.

Производство ПЭТФ в России в 2025 году выросло на 2%, до 671 тыс. тонн. Об этом на конференции Creon сообщила главный эксперт отдела анализа рынков нефтегазохимии Национального биржевого ценового агентства Петербургской биржи Евгения Гаврилина.

В 2025 году быстрый рост таких направлений, как готовая еда (рост на 14% к 2024 году) и онлайн-торговля, положительно повлиял на развитие сегмента жесткой упаковки из ПЭТФ.

В ее презентации отмечается, что также в секторе базовых полимеров рос выпуск полиэтилена (на 4%) и полипропилена (на 5%), в то время как производство ПВХ и полистирола вместе с АБС-пластиками упало на 16% и 10% соответственно. Также впервые за несколько лет отрицательными оказались показатели переработки полимерного сырья (снижение на 4,3%).

В целом по итогам 2025 года ПЭТФ показал положительную динамику потребления (1,5% к 2024 году) и высокую загрузку мощностей на уровне 96% в среднем по году. При этом госпожа Гаврилина отметила сохранение дефицита этой продукции на российском рынке. Так, видимое потребление ПЭТФ в России составило 986 тыс. тонн, из которых 316 тыс. тонн приходилось на нетто-импорт. Основным поставщиком традиционно оставался Китай. Импорт ПЭТФ из Китая в Россию в прошлом году достиг 297 тыс. тонн, 90% этого объема приходилось на бутылочный ПЭТФ, остальная часть — на волоконный ПЭТФ.

Недостаток предложения переработчики помимо импорта компенсировали использованием вторичного сырья. Совокупное предложение ПЭТФ с учетом вторсырья превысило 1 млн тонн. «Использование вторичных ресурсов обусловлено дефицитом первичного гранулята и стремлением переработчиков снизить себестоимость своей продукции за счет сокращения расходов на сырье,— указывает эксперт.— Наличие флекса (вид вторсырья.— “Ъ”) на рынке позволяет создать дополнительные объемы предложения».

По данным Национального биржевого ценового агентства, средняя стоимость первичного ПЭТФ по России активно росла в конце 2024 года и достигла пика в начале 2025 года, приблизившись к 150 тыс. руб. за тонну. С марта 2025 года котировки начали падать и к концу года опустились ниже 100 тыс. руб. за тонну. В начале марта 2026 года начался новый виток роста, и этот тренд сохраняется до сих пор.

В презентации отмечается, что падение цен на полимеры в 2025 году соответствует мировым тенденциям и связано со слабым спросом на фоне избыточного предложения. Ранее на 2026 год, отметила Евгения Гаврилина, прогнозировался затяжной спад, но в условиях геополитической нестабильности и сокращения объемов международной торговли неизбежны скачки цен в моменте и возможен ценовой сдвиг вверх.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что крупнейшим производителем и потребителем ПЭТФ является Китай, поэтому обострение конфликта на Ближнем Востоке и блокировка Ираном Ормузского пролива не сильно сказываются на физической доступности ПЭТФ в мире. Вместе с тем основное первичное сырье для производства ПЭТФ — это производные переработки нефти и газа (параксилол — продукт переработки нефти, МЭГ — переработки этилена, производимого на комплексах пиролиза), поэтому в дальнейшем ситуация однозначно приведет к росту глобальных цен на все полимеры, в том числе и ПЭТФ, уверен эксперт. Что касается российского рынка, говорит он, то с учетом его импортозависимости примерно на 30% российские цены также вырастут, однако рост не будет резким, так как ситуация на сырьевых рынках не имеет моментальной проекции на сектор нефтехимической продукции.

Ольга Мордюшенко