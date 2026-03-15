В Симферополе ограничат движение транспорта 16 марта

Движение всех видов транспорта ограничат с утра 16 марта в Симферополе. Об этом сообщили в оперштабе Крыма.

Ограничение движения транспортных средств связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

С 06:00 до 12:00 перекроют дорогу по улице Гоголя на участке от перекрестка с ул. Севастопольской до перекрестка с проспектом Кирова. С 06:00 до 14:00 движение ограничат по улице Сергеева-Ценского на участке от перекрестка с улицей Севастопольской до перекрестка с улицей Кавказской.

На указанных улицах также запрещается парковка транспортных средств.

София Моисеенко