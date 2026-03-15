Управление исправлением

Конституционный суд проверит нормы избирательного законодательства, которые разрешают кандидату исправлять недостатки в поданных на регистрацию документах, но не говорят, как именно это следует делать. Такой пробел позволяет избиркомам произвольно требовать от участников выборов соблюдения не установленных законом формальностей, жалуется экс-депутат из Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу бывшего муниципального депутата Кирилла Волкова, сообщается на сайте суда. Тот просит признать не соответствующими Конституции нормы закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, которые обязывают комиссию извещать кандидата о недостатках, выявленных в его документах, и дают ему право на исправление обнаруженных ошибок. Но при этом, жалуется господин Волков, закон не содержит предписаний на предмет того, как именно должны быть исправлены такие недочеты, а это позволяет избиркомам требовать от участников избирательной кампании соблюдения не установленных законом формальностей.

Кирилл Волков рассказал “Ъ”, что столкнулся с этой проблемой в 2024 году, когда партия «Справедливая Россия» выдвинула его в депутаты муниципального округа Ланское в Санкт-Петербурге.

Он получил отказ в регистрации из-за того, что в заявлении о согласии баллотироваться не указал, что уже является депутатом от округа Оккервиль.

Избирком, как того требует закон, заранее проинформировал кандидата о пробеле в документах, и тот поспешил внести в них соответствующие исправления, тем более что справку о своем депутатском статусе он передал в комиссию вместе с первоначальным пакетом документов.

Однако избирком пришел к выводу, что это было уже не исправление, а новый документ, поданный с нарушением сроков, что и стало основанием для отказа в регистрации.

В своей жалобе Кирилл Волков обращает внимание на то, что ни порядок подачи уточнения, ни форма соответствующего документа на нормативном уровне не урегулированы законом или хотя бы методическими рекомендациями Центризбиркома. В отсутствие официальных предписаний он использовал ту форму, которую посчитал оптимальной: подал в комиссию исправленное заявление, целиком аналогичное первому, но включив в него недостающие сведения. Однако избирком квалифицировал это как новое заявление, хотя его представители в суде не смогли объяснить, как же именно нужно было вносить в документ исправления, вспоминает господин Волков.

По мнению заявителя, такие действия избиркома — это проявление «недопустимого бюрократизма». В таком толковании, настаивает он, спорные нормы открывают возможность для произвольного и избирательного правоприменения, которое лишает гражданина права быть избранным без какой-либо правомерной цели.

Электоральный юрист Гарегин Митин говорит, что это достаточно редкий случай, когда у кого-то возникли проблемы с внесением уточнений в документы. Чаще как раз сами кандидаты пытаются со ссылкой на эту норму донести даже те документы, которые по закону добавлять уже нельзя. Похоже, в данном случае комиссия излишне формально подошла к этому вопросу, полагает эксперт. И если уж идти по пути формализации избирательного процесса, то, возможно, избиркомам с подачи КС следует определять также и порядок подачи соответствующих заявлений. В свое время, напоминает господин Митин, именно КС разрешил кандидатам вносить изменения в уже представленные ими в избирком документы, а также обязал комиссии своевременно уведомлять кандидатов о выявленных там недочетах.

Анастасия Корня