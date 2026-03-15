Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар на нефтебазе под Тихорецком ликвидировали

В пригороде Тихорецка полностью ликвидировали возгорание на нефтебазе, которое произошло из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом оповестили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации оперштаба Кубани, на территории нефтебазы зафиксировали три очага возгорания из-за падения обломков БПЛА. Два очага были ликвидированы в 09:00 15 марта, третий очаг локализовали в 13:09.

В настоящее время пожар на объекте потушен.

София Моисеенко

Новости компаний Все