Пожар на нефтебазе под Тихорецком ликвидировали
В пригороде Тихорецка полностью ликвидировали возгорание на нефтебазе, которое произошло из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом оповестили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации оперштаба Кубани, на территории нефтебазы зафиксировали три очага возгорания из-за падения обломков БПЛА. Два очага были ликвидированы в 09:00 15 марта, третий очаг локализовали в 13:09.
В настоящее время пожар на объекте потушен.