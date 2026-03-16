Подсудимый соскочил как со сковородки

Как стало известно “Ъ”, в Москве в розыск объявлен основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илья Петров. Один из ведущих отечественных производителей сковород и другой посуды, которая продается в основном через маркетплейсы, является подсудимым по делу о многомиллионном мошенничестве. Недавно он стал фигурантом еще одного аналогичного расследования и, не дожидаясь приговора по первому делу, скрылся из-под домашнего ареста. Мещанский суд Москвы приостановил процесс. Ранее за долги в сотни миллионов под процедуру банкротства попали как сам фигурант, так и его компания.

Фото: Из личного архива Ильи Петрова

Объявить в розыск основателя Moulin Villa 36-летнего Илью Петрова постановила судья Мещанского райсуда Москвы Елена Каракешишева. На днях материалы были переданы в правоохранительные органы для исполнения решения.

Бизнесмен является подсудимым на стартовавшем в июле прошлого года процессе по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на совершение такого же преступления. Господин Петров был задержан в июле 2024 года и с санкции Кузьминского райсуда столицы помещен под домашний арест. Срок действия этой меры пресечения неоднократно продлевался. Адвокаты господина Петрова настаивали, что основания для этого не имелось, в действиях правоохранителей усматривается волокита, а «доводам стороны защиты судом не дана оценка». Тем не менее суд каждый раз принимал сторону следствия.

Несколько месяцев господин Петров исправно принимал участие в заседаниях суда. Однако в феврале перестал это делать.

Так и не дождавшись подсудимого, судья Каракешишева в итоге приостановила процесс.

В ходе проверки будет установлено, каким образом фигурант смог скрыться из-под домашнего ареста, условия соблюдения которого должны были контролировать сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, в том числе и с помощью так называемого электронного браслета.

Не исключено, что отсутствие господина Петрова на процессе связано с тем, что в конце января этого года стало известно, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело и вновь о мошенничестве.

По данным источников “Ъ”, в обоих случаях речь идет о хищении средств компании «Совкомбанк Факторинг», учредителем которой является Совкомбанк. Согласно неподтвержденной информации, общая сумма похищенных, по версии следствия, денег приближается к 200 млн руб.

Компания по производству и продаже посуды под брендом Moulin Villa была основана уроженцем Пензы Ильей Петровым в 2010 году и со временем стала одним из лидеров в сегменте «товары для дома» на рынке. В списке продукции, помимо посуды, кухонной утвари и аксессуаров, также были представлены другие товары: электрические чайники, вертикальные пылесосы и т. п.

При этом сам господин Петров признавался, что его «любимым ребенком в семье Moulin Villa» являются сковороды.

По словам бизнесмена, они изготавливались «на производствах предприятий юга России и Китая, выпускающих качественную литую алюминиевую посуду с антипригарным покрытием». Товары в основном продавались на маркетплейсах, хотя заявлялось об открытии и розничных магазинов, и своего интернет-магазина.

По информации источников “Ъ”, в первом уголовном деле говорится о махинациях, совершенных в период с октября 2022-го по ноябрь 2023 года.

Илья Петров, по версии следствия, изменял реквизиты для поступления денежных средств от реализации товара в личных кабинетах маркетплейсов, после чего полученные таким образом деньги похищал.

В материалах второго расследования говорится, что примерно в то же время предприниматель с целью получения необоснованного финансирования отправлял в «Совкомбанк Факторинг» фиктивные сведения по поставкам товара на маркетплейсы Wildberries и OZON, умышленно завышая данные по объемам фактически поставленного на склады товара. В результате ему предоставлялись средства, на которые он, по версии следствия, не имел права.

В пресс-службе Совкомбанка “Ъ” сообщили, что «Совкомбанк Факторинг» признан потерпевшей стороной по обоим уголовным делам. «В настоящий момент Илья Петров объявлен в федеральный розыск»,— подтвердили в кредитном учреждении.

Адвокат господина Петрова на запрос “Ъ” о комментарии по ситуации с исчезновением клиента и его отношении к обвинению не отреагировал.

Отметим, что параллельно с уголовным расследованием шли и арбитражные разбирательства с участием компании господина Петрова. Как выяснилось во время тяжб, несколько лет назад КБ «Солидарность» открыл для АО «Мулин Вилла» (владельца бренда) кредитную линию на 530 млн руб. под 15% годовых, поручителем по которой выступил сам основатель компании. Впоследствии кредитное учреждение заключило договор с ООО «Солид ИмПэкс» об уступке прав требований по займу, выданному компании господина Петрова, на сумму более 303,4 млн руб. После этого фирма обратилась к самому бизнесмену как поручителю по кредиту с иском в Самарский райсуд Самары о взыскании 306 млн руб., который и был удовлетворен в октябре 2024 года. «В настоящий момент на маркетплейсе OZON под брендом "Мулин Вилла" должника осуществляет торговлю ООО "Солид ИмПэкс"»,— говорится в арбитражных материалах. Последняя фирма является правообладателем товарного знака Moulin Villa.

А в декабре 2024 года ФНС обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве «Мулин Вилла», после чего была введена процедура наблюдения.

Общий объем долгов компании на 2023 год превышал 1,3 млрд руб.

Наконец, в феврале прошлого года Арбитражный суд Московской области (по месту проживания Ильи Петрова в деревне Воронино городского округа Истра) признал его личным банкротом на основании требований КБ «Солидарность», которому предприниматель оставался должен порядка 170 млн руб.

Сергей Сергеев, Ксения Дементьева