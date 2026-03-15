Михаил Дегтярев поздравил россиян с третьим местом на Паралимпиаде

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил российских спортсменов с третьим местом в медальном зачете итальянских Паралимпийских игр. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Соревнования завершатся в воскресенье, неразыгранным остается один комплект наград. На место россиян это не повлияет.

«От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на XIV зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники игр – горнолыжники Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо – наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, вошли в топ-3 лучших команд!» — написал министр.

«Как неоднократно отмечал Президент России В. В. Путин, наши паралимпийцы неизменно добиваются впечатляющих результатов, своими победами и рекордами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы. Паралимпийские игры 2026 г. имеют особое значение для нашего спорта: впервые за 12 лет наши параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с нашим гимном. Это стало возможным благодаря тому, что в сентябре 2025 г. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета голосами большинства стран приняла решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России. Этому предшествовали активная дипломатическая и юридическая работа со стороны Минспорта России, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также федераций», — добавил он.

«Во многом состав сборной определила наша победа в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Атмосфера для российских атлетов была дружественной. Большинство спортсменов проявляли уважение к нашей национальной символике, общались и поддерживали друг друга, а отдельные мелкие выходки показали насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание. От этих скандалистов все хотят держаться подальше. Тем не менее, мы обратились в Международный Паралимпийский комитет, чтобы и эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку. Сделан еще один важный шаг на пути к полноценному возращению в мировой спорт. Гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще и чаще», — также сказано в поздравлении господина Дегтярева.

Арнольд Кабанов