20 Minuten: 68% швейцарцев поддерживают повышение налога для сверхбогатых

68% швейцарцев поддерживают повышение налога для сверхбогатых ради увеличения расходов на оборону и пенсий. Опрос на эту тему провели местные издания 20 Minuten и Tamedia.

Более двух третей респондентов заявили, что поддерживают введение дополнительного налога в размере 0,33% на состояния, превышающие 5 млн франков ($6 млн). Против высказались 25% опрошенных. Прочие заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

Идея налога особенно популярна у левых. Среди тех, кто голосует за Социал-демократическую партию Швейцарии, в пользу налога высказались 84% опрошенных. Однако его поддержали 57% сторонников правоконсервативной Швейцарской народной партии и 56% либеральной Свободной демократической партии.

Повышение налога для сверхбогатых рассматривается как альтернатива увеличению НДС для финансирования оборонных расходов. Такое предложение сделало правительство страны. В ходе нынешнего опроса против него высказались 63% швейцарцев, за — только 31%.

Яна Рождественская