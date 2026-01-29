Швейцария хочет повысить НДС для финансирования оборонных расходов

Правительство Швейцарии предложило поднять налог на добавленную стоимость (НДС) на 0,8 процентного пункта с нынешних 8,1%. Это целевое повышение: деньги, полученные благодаря ему, будут направлены на укрепление обороны страны.

Правительство хочет увеличить НДС с 2028 года сроком на десять лет. Для этого необходимо одобрение швейцарского парламента, а также проведение референдума. Правительство собирается подготовить окончательный проект своего предложения к марту.

«Ввиду ухудшения геополитической ситуации Федеральный совет хочет существенно укрепить безопасность и оборону Швейцарии»,— говорится в заявлении правительства. По его подсчетам, для этого нужно дополнительно около 31 млрд франков ($33 млрд), которые будут направлены на вооруженные силы и на гражданские ведомства, отвечающие за безопасность.

Яна Рождественская