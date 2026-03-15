Умер актер и продюсер Николай Гаро

Советский и российский актер и продюсер Николай Гаро умер на 89-м году жизни. Об этом сообщили в Музее Эльдара Рязанова.

Как рассказали в музее, смерть наступила 14 марта. О дате и месте прощальной церемонии не сообщается. «Коллектив Музея Эльдара Рязанова выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича!», — говорится в публикации.

Николай Гаро работал в киноиндустрии с 1962 года. Он продолжительное время работал режиссером на «Мосфильме», с 1993-го стал продюсером. В 1995 году он занял пост гендиректора «Киностудии “ Луч”».

Он также снимался в качестве актера в картинах Леонида Гайдая, Георгия Данелии и Эльдара Рязанова. Впервые господин Гаро появился на экране в фильме «Кавказская пленница» (1967). Также снимался в картинах «Кин-дза-дза!» (1986) и «Привет, дуралеи!» (1996).