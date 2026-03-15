«Ормузский пролив поставил Трампа на колени»

Призыв Дональда Трампа к странам, получающим нефть через Ормузский пролив, самим обеспечивать его безопасность широко комментируют мировые медиа. Наблюдатели увидели в этом признание факта того, что у США нет более или менее эффективного плана решения ситуации, которую они сами и проглядели. Эксперты, кроме того, говорят о том, что проблема не может быть решена быстро. Что же до иранских медиа, то они нашли в словах господина Трампа повод над ним посмеяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтяной танкер в районе Ормузского пролива (11 марта 2026 года)

Нефтяной танкер в районе Ормузского пролива (11 марта 2026 года)

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Трамп заявляет, что «многие страны» отправят корабли в Ормузский пролив на фоне иранской блокады

Призыв Трампа к созданию коалиции (для освобождения Ормузского пролива.— “Ъ”), по всей видимости, призван замаскировать отсутствие более масштабного плана по решению этой проблемы… Похоже, у них не было плана на случай перекрытия Ормузского пролива, и все это выглядит как отчаянный шаг информационной кампании для того, чтобы успокоить рынки, в надежде, что случится чудо, благодаря которому пролив будет открыт без непосредственного столкновения с силами иранского режима…

Быстрого военного решения (проблемы.— “Ъ”) нет. Все, что должен делать Иран,— время от времени наносить удары, чтобы отпугнуть страховые компании. Отправка ВМС будет означать то, что очень дорогим кораблям будут угрожать очень дешевые, но потенциально очень эффективные снаряды.

Трамп хочет установить контроль над Ормузским проливом. Вот, что это значит на самом деле

Задержки, вызванные мерами безопасности и количеством задействованных военных кораблей, сократят трафик танкеров через пролив до 10% от обычного. Это оценки Lloyd’s List Intelligence, ведущей аналитической компании в сфере судоходства. При таких темпах потребуются месяцы для того, чтобы расчистить скопление более чем 600 торговых судов из разных стран мира, застрявших в заливе. И даже при всем этом останется риск того, что Иран сможет наносить сокрушительные удары, повреждая или даже топя военные корабли или торговые суда.

Более масштабным стал бы… захват части иранской территории на юге, чтобы обеспечить невозможность иранских ударов по судам, проходящим через пролив. Это, скорее всего, потребует участия тысяч военнослужащих и готовности проводить операции месяцами, в то время как американские войска будут открыты для ударов сил режима, борющегося за свое выживание.

Как Ормузский пролив поставил Трампа на колени

Закрытие Ормузского пролива, который СМИ называют «Долиной смерти» для Америки, поставило Дональда Трампа в очень затруднительное положение… Сначала президент утверждал, что «военный потенциал Ирана уничтожен на 100%», а потом попросил помощи таких стран, как Китай, Великобритания, Франция и др., чтобы противостоять этому самому уничтоженному военному потенциалу!.. Трамп… вынужден умолять о помощи союзников, которых неоднократно оскорблял… Президент США сейчас ищет выход из конфликта с Ираном. Его экономические советники также постоянно призывают его выйти из этой войны.

Почему Трамп не составил планов по ситуации в Ормузском проливе

Поразительно, но президента Трампа и его помощников застигло врасплох то, что Иран, подвергшийся воздушным ударам США и Израиля, ответил, нацелившись на судоходство в районе Персидского залива… Военные стратеги десятилетиями говорили, что этот водный путь, через который проходит пятая часть всей мировой нефти и СПГ, весьма уязвима для атак со стороны Ирана. Но администрация Трампа… не приняла мер на случай его закрытия, потому что считала, что этот шаг нанес бы больший ущерб Ирану, чем США…

Размещение кораблей американских ВМС могло бы помочь в защите поставок нефти… но это сделало бы сами корабли сопровождения уязвимыми. Администрация Трампа — совершенно обоснованно — панически боится воспользоваться этим вариантом… Соединенные Штаты испытывают проблемы, потому что Иран заговорил и… поставил стратегические вопросы, которых администрация Трампа очевидно не ожидала и к которым не подготовилась.

Подготовил Николай Зубов