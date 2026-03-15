Жителю Кубани грозит до 20 лет заключения за хранение наркотиков

Житель станицы Пластуновской Краснодарского края обнаружил пакет с наркотиками во время рыбалки и решил забрать его с собой. Мужчина предстанет перед судом за хранение запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно данным полиции, 35-летний гражданин нашел пакет с наркотиками в лесополосе в Динском районе. Он принес сверток домой и спрятал в сиденье автомобиля, часть запрещенных веществ мужчина передал своему знакомому.

Сотрудники полиции изъяли у жителя Кубани более 170 г наркотического средства. Выяснилось, что мужчина планировал сбыть запрещенные вещества.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Жителю Краснодарского края может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

София Моисеенко

