Горнолыжник Алексей Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл соревнования по слалому на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсмен, выступающий в классе LW6/8-2, показал лучший результат по сумме двух попыток.

Эта победа стала для Бугаева четвертой в карьере на Паралимпиадах и первой на нынешних Играх. Ранее в Италии он взял бронзу в гигантском слаломе и скоростном спуске. Всего в активе сборной России теперь восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые — 12 наград.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил права Паралимпийского комитета России. Игры в Италии завершаются 15 марта.