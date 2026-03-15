Зеленский ввел санкции против 140 граждан Ирана и России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 48 компаний из России, Ирана и Китая. Под новые ограничения попали также 130 граждан России и Ирана, среди которых — 10 российских паралимпийцев.

Среди попавших под санкции российских компаний — «АБС ЗЭиМ Автоматизация», научно-производственная фирма «Торэкс», машиностроительный завод «Вымпел», конструкторско-технологическое бюро «Вектор», научно-исследовательский институт «Электрон» и другие организации. Всего под ограничения попали 19 компаний из России, 28 — из Ирана и одна — из Китая. Кроме того, санкции ввели против 18 российских и 112 иранских граждан.

Как утверждается в пресс-релизе администрации президента Украины, ограничения были введены «против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих ВПК России, а также паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ». В частности, как заявили в офисе Владимира Зеленского, компании и граждане Ирана, против которых ввели санкции, «причастны к изготовлению иранских беспилотников и ракет, применяемых не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Залива».

18 февраля Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, меры приняты из-за сотрудничества Минска и Москвы, а также из-за размещения на белорусской территории российского ракетного комплекса «Орешник».