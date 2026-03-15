Белый дом с видом на драку

Самый обсуждаемый турнир по смешанным единоборствам нынешнего года станет и самым посещаемым в истории вида. UFC, основной в нем промоушен, решил, что его шоу, которые пройдут 14 июня в Белом доме, смогут бесплатно посетить 85 тыс. человек. Им, правда, придется наблюдать за боями из соседнего с Южной лужайкой парка.

Глава UFC Дейна Уайт

Глава UFC Дейна Уайт впервые рассказал о билетной программе самого ожидаемого турнира в смешанных единоборствах в нынешнем году. Он станет первым спортивным событием, которое пройдет на территории Белого дома. Формально шоу, названное Freedom Fights 250, посвящено 250-летию независимости США.

Однако американские медиаресурсы гораздо охотнее вспоминают, что на 14 июня, день проведения турнира, приходится 80-летний юбилей Дональда Трампа, считающегося близким другом Уайта.

По сути, именно по его инициативе смешанные единоборства очутились в резиденции американского президента.

До нынешнего уикенда насчет того, сколько зрителей смогут посетить турнир и будут ли простые болельщики вообще допущены на него, учитывая беспрецедентно строгие меры безопасности внутри локации, включающие размещение снайперов на крыше Белого дома, не было никакой ясности. Между тем выяснилось, что их будет не просто много, а очень-очень много. Дейна Уайт сообщил, что промоушен принял решение сделать доступными 85 тыс. билетов на шоу. Причем они будут бесплатными. Механизм распределения билетов он обещал обнародовать позже.

Если все они и в самом деле будут реализованы, то Freedom Fights 250 установит рекорд посещаемости для смешанных единоборств. В них, в отличие от профессионального бокса, в котором топовые шоу регулярно принимают футбольные арены, практика использования крупных открытых стадионов до сих пор была чрезвычайно редкой.

Из-за этого на данный момент лишь три боя в истории UFC собрали «живую» аудиторию, превышающую 50 тыс. человек. Это поединок между Жоржем Сен-Пьером и Джейком Шилдсом в Торонто в 2011 году и два матча, состоявшиеся в Мельбурне, в 2015 и 2019 годах. В первом из них встречались звезды женских смешанных единоборств — Ронда Роузи и Холли Хольм, во втором — звезды единоборств мужских, Роберт Уиттакер и Исраэл Адесанья. Пока еще рекордная для MMA посещаемость матча Уиттакера и Адесаньи составила 57 127 человек.

При этом с точки зрения обзора его зрители смотрели бой явно в более комфортных условиях, чем те, что ждут обладателей бесплатных билетов на вашингтонский турнир. Дейна Уайт предупредил, что непосредственно на Южную лужайку Белого дома, где установят октагон, будут допущены лишь избранные зрители, то есть, видимо, ВИП-персоны. Рядовых поклонников MMA разместят через дорогу от нее, в парке Эллипс. Что оттуда можно будет разглядеть, Уайт не уточнил.

При этом, строго говоря, и качество спортивной составляющей самого турнира вызывает у экспертов серьезные сомнения. В его программе шесть боев. Но лишь в двух из них на кону стоят чемпионские титулы.

Во втором по значимости — даже не полноценный, а второй по рангу: бразилец Алекс Перейра, ранее выступавший в полутяжелом весе (до 93 кг), будет драться за звание временного чемпиона в весе супертяжелом с французом Сирилем Ганом. Фактически это матч за право встретиться с чемпионом — британцем Томом Аспинэллом.

В центральном поединке примет участие защищающий чемпионский пояс в легком весе (до 70 кг) испанец грузинского происхождения Илия Топурия. Это чрезвычайно популярный боец, который в рейтинге лучших вне зависимости от категории занимает сейчас второе после россиянина Ислама Махачева место. Но противостоять ему будет котирующийся как очевидный аутсайдер, несмотря на достаточно яркую биографию, 37-летний американский ветеран Джастин Гейджи. Так что нет ничего удивительного в том, что после объявления состава турнира в комментариях преобладали скептические замечания по его поводу — как от любителей смешанных единоборств, так и от занимающихся ими профессионалов, сравнивавших Freedom Fights 250 со вполне рутинным шоу UFC.

Алексей Доспехов