Гран-при Китая — второй этап чемпионата мира
1 (1). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 1:33.15,607. 2 (2). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — отставание 5,515. 3 (3). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 25,267. 4 (4). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 28,894. 5 (10). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 57,268. 6 (7). Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 59,647. 7 (14). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 1.20,588. 8 (9). Изак Аджар (Франция, Red Bull) — 1.27,247. 9 (17). Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1 круг. 10 (12). Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 1.
В скобках — место на старте.
Чемпионат пилотов
1. Рассел — 51 очко. 2. Антонелли — 47. 3. Леклер — 34. 4. Хэмилтон — 33. 5. Берман — 17. 6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 15. 7. Гасли — 9. 8. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 8. 9. Лоусон — 8. 10. Арвид Линдблад (Великобритания, Racing Bulls) — 4.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 98 очков. 2. Ferrari — 67. 3. McLaren — 18. 4. Haas — 17. 5. Red Bull — 12. 6. Racing Bulls — 12. 7. Alpine — 10. 8. Audi — 2. 9. Williams — 2.