Российская лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде в Италии

Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным выиграла золотую медаль в лыжной гонке на 20 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Россиянка пробежала дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды, опередив чешку Симону Бубеничкову (отставание 3 минуты 28 секунд) и китаянку Ван Юэ (отставание почти 5 минут).

Лидер — спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения.

Для 24-летней спортсменки это уже третья золотая медаль на нынешних Играх. Ранее Багиян победила в спринте и в гонке на 10 км. Теперь на ее счету три золота Паралимпиады-2026.

Сборная России, которую в Италии представляют шесть спортсменов, с этим успехом поднялась на четвертое место в медальном зачете. Всего в активе команды 11 наград: семь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершаются 15 марта.