Меняйло просит справедливо расследовать инцидент с тренером, защитившего женщину

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал детского тренера по боксу Давида Беликова, который защитил сотрудниц кейтеринга от вооруженного ножом дебошира на поминальном мероприятии во Владикавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Руководитель региона назвал произошедшее выходящим за рамки человеческого понимания.

«Рядом оказался человек, который не смог остаться в стороне. Профессиональный спортсмен и детский тренер Давид Беликов вмешался, попытался остановить дебошира и, когда ситуация стала опасной, был вынужден применить физическую силу, чтобы защитить окружающих», — заявил Сергей Меняйло в социальных сетях.

Глава подчеркнул, что на месте Давида Беликова поступил бы аналогично.

«Когда на кону безопасность человека, особенно женщины, любой нормальный мужчина обязан встать на её защиту»,— отметил он.

Сергей Меняйло обратился к правоохранителям с просьбой подойти к расследованию не формально, а детально изучить все обстоятельства происшествия. По его мнению, важно учесть не только сам конфликт, но и предшествовавшие события.

По данным МВД по РСО-Алания, инцидент произошел 11 марта на улице Московской. Неизвестный мужчина дважды подходил к организаторам похорон, требуя еду и алкоголь в грубой форме. Получив отказ на повторную просьбу, он начал ругаться нецензурно и ударил сотрудницу по голове. После того как его вывели на улицу, агрессор вернулся с ножом, выкрикивая угрозы.

На помощь женщинам откликнулся молодой человек, который потребовал от нападавшего успокоиться и убрать оружие. Когда тот двинулся с ножом, парень применил силу, нанеся удар. Дебошир упал и получил множественные переломы.

Местный житель 1983 года рождения, ранее судимый за убийство, стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством». Тренер 1992 года рождения также задержан — его действия оценивают на предмет необходимой обороны либо превышения её пределов.

Тат Гаспарян