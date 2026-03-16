Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за 2025 год

Место в целом По количеству вагонов
2025 год 2024 год по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении
ПГК 1 1 1 1 3 3
ФГК 2 2 5 7 1 1
НТК 3 4 2 2 6 4
«Атлант» 4 8 4 4 2 2
«Трансойл» 5 6 3 5 5 7
«Деметра-Холдинг» 6 3 8 9 7 7
Globaltrans 7 5 7 8 4 6
«Модум-Транс» 8 7 6 3 12 5
«Уголь-Транс» 9 9 9 6 10 12
«Трансконтейнер» 10 11 12 10 8 9
RailGo 11 13 13 17 9 10
«Газпромтранс» 12 12 15 14 14 11
«Нефтетранссервис» 13 10 14 15 11 13
«Новотранс» 14 14 11 11 13 14
«Первый промышленный оператор» 15 15 10 18 15 16
«ЛУКОЙЛ-Транс» 16 16 16 23 15
«Транспортные технологии» 17 17 18 19 18 17
«Урал Логистика» 18 24 24 26 16 20
FESCO 19 19 22 12 17 19
НХТК 20 21 25 25 25 18

Источник: Infoline Rail Russia Top.

