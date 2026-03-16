Газета «Коммерсантъ» 16.03.2026, 02:50 Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за 2025 год Место в целом По количеству вагонов 2025 год 2024 год по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении ПГК 1 1 1 1 3 3 ФГК 2 2 5 7 1 1 НТК 3 4 2 2 6 4 «Атлант» 4 8 4 4 2 2 «Трансойл» 5 6 3 5 5 7 «Деметра-Холдинг» 6 3 8 9 7 7 Globaltrans 7 5 7 8 4 6 «Модум-Транс» 8 7 6 3 12 5 «Уголь-Транс» 9 9 9 6 10 12 «Трансконтейнер» 10 11 12 10 8 9 RailGo 11 13 13 17 9 10 «Газпромтранс» 12 12 15 14 14 11 «Нефтетранссервис» 13 10 14 15 11 13 «Новотранс» 14 14 11 11 13 14 «Первый промышленный оператор» 15 15 10 18 15 16 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 16 16 23 — 15 «Транспортные технологии» 17 17 18 19 18 17 «Урал Логистика» 18 24 24 26 16 20 FESCO 19 19 22 12 17 19 НХТК 20 21 25 25 25 18 Источник: Infoline Rail Russia Top.