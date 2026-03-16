Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за 2025 год

Место в целом По количеству вагонов 2025 год 2024 год по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении ПГК 1 1 1 1 3 3 ФГК 2 2 5 7 1 1 НТК 3 4 2 2 6 4 «Атлант» 4 8 4 4 2 2 «Трансойл» 5 6 3 5 5 7 «Деметра-Холдинг» 6 3 8 9 7 7 Globaltrans 7 5 7 8 4 6 «Модум-Транс» 8 7 6 3 12 5 «Уголь-Транс» 9 9 9 6 10 12 «Трансконтейнер» 10 11 12 10 8 9 RailGo 11 13 13 17 9 10 «Газпромтранс» 12 12 15 14 14 11 «Нефтетранссервис» 13 10 14 15 11 13 «Новотранс» 14 14 11 11 13 14 «Первый промышленный оператор» 15 15 10 18 15 16 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 16 16 23 — 15 «Транспортные технологии» 17 17 18 19 18 17 «Урал Логистика» 18 24 24 26 16 20 FESCO 19 19 22 12 17 19 НХТК 20 21 25 25 25 18