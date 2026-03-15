Жительница Воронежской области погибла в результате взрыва бытового газа

Вечером 14 марта в городе Россошь в Воронежской области в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погибла 83-летняя женщина.

По данным местных властей, повреждения от взрыва получили восемь квартир в доме на Октябрьской площади. Жители размещены у родственников. Прокуратура Воронежской области после происшествия начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. В надзорном органе отметили, что взяли на контроль соблюдение жилищных прав граждан.

После происшествия россошанский отдел регионального Следственного комитета России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия с привлечением специалистов и экспертов.

Сергей Толмачев, Воронеж