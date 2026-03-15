В Pixar поставили на «Прыгунов»

Новый мультфильм студии Pixar «Прыгуны» стал хитом в кинотеатрах по всему миру. Только в США за первый уикенд после релиза анимационная картина собрала почти $60 млн и возглавила прокат.

В центре сюжета «Прыгунов» — юная зоозащитница, которая пытается спасти экосистему пруда в городе Боброграде. На месте водоема мэр планирует построить автостраду. С помощью новых технологий девушка перемещает свое сознание в робота-бобра, чтобы объединиться с настоящими животными и помочь им сохранить дом.

Неофициальный релиз нового мультфильма Pixar состоялся и в России. Киносети показывают его по схеме предсеансового обслуживания. Перспективы картины в прокате оценил главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев. По его мнению, аудитория «Прыгунов» будет расширяться постепенно:

«Новая работа Pixar очень похожа на мультфильм "Дикий робот", который также имел успех на зарубежном рынке, но популярность приходила к нему постепенно. "Прыгуны" покажут себя в таком же формате в России.

Изначально большинство людей не будут знать, о чем этот мультфильм и вообще есть ли он в кинотеатрах. Но при помощи сарафанного радио он покажет себя очень хорошо, учитывая, что в отечественном прокате сейчас в принципе отсутствуют какие-либо мультфильмы для семейной аудитории, чтобы они были интересны и взрослым, как это, например, было в свое время со "Зверополисом 2". У этой работы есть все шансы держаться в топе и привлекать аудиторию».

В рецензиях «Прыгунов» называют одним из лучших проектов Pixar за последние 10 лет. Мультфильм получился ярким и запоминающимся, но слишком впечатлительных детей он может шокировать, заметил кинокритик, автор канала «Вопросы со Скеллиге» Святослав Лецкий:

«В кадре появится, например, бешеная акула, которая извиняется после того, как кого-нибудь съела, и король бобров, милый, надменный и забавный. С этими персонажами хочется побыть подольше: ты вышел из кинотеатра, а эти ребята пока еще с тобой, они приносят радостное, веселое настроение.

Но где-то после второй трети фильм немножко меняет свою атмосферу. Если вспомнить "Кто подставил кролика Роджера", то он был таким забавным, незатейливым, но иногда там происходили такие моменты, которые потом мне, например, в кошмарах снились.

С мультфильмом "Прыгуны", может быть, через годы повторится такая же история. Такое может быть, потому что там есть мрачные моменты, в том числе убийства, жуткие сцены, когда с кого-то срывают кожу (слава богу, не с живого существа, а робота, и эта кожа силиконовая). Я понимаю, что для моей шестилетней дочки это было бы слишком».

Самым кассовым релизом Pixar в России остается «Душа». Это один из последних мультфильмов студии, который вышел в отечественный прокат официально. В 2021 году в стране его посмотрели почти 5 млн зрителей. Сборы картины составили 1,29 млрд руб.

Николай Малышев