«Зверополис-2» собирает миллионы

«Зверополис-2» побил рекорд по сборам на старте проката. Мультфильм вышел на мировые экраны 26 ноября и по итогам первого уикенда уже собрал больше $560 млн. Как отмечают СМИ, это самый высокий показатель среди анимационных лент и четвертый среди всех фильмов. Больше на старте проката собирали только две части «Мстителей»: «Финал» и «Война бесконечности», а также «Человек-паук: Нет пути домой».

Первая часть «Зверополиса» вышла в 2016 году и собрала в мировом прокате больше $1 млрд. По сюжету, крольчиха Джуди Хопс и лис Ник Уайлд живут в городе, населенном животными, и вместе ведут расследования. Вторая часть мультфильма продолжает их историю. Запоминающиеся герои во многом обусловили успех сиквела, отмечает кинокритик Иван Афанасьев: «За этот год из каких-то крупных анимационных релизов можно вспомнить только "Нэчжу-2", это достаточно специфическая история, ориентированная в первую очередь на внутреннюю китайскую аудиторию. И, наверное, еще "Элио" студии Pixar, который зашел не всем и показал себя не очень здорово. Мне кажется, что люди просто истосковались по хорошим мультфильмам. Это мультфильм студии Disney, которая в последнее время ассоциируется с упавшей планкой качества.

Была очень масштабная рекламная кампания, это сиквел хитового мультфильма, соответственно, люди просто хотят посмотреть, не облажались ли Disney в этот раз. И, судя по всему, нет, попали в точку.

Плюс, как мне кажется, играет важную роль то, что мультфильм очень сильно разошелся на мемы. Эта интертекстуальность общественная очень важна в данном случае. Я думаю, что сборы, наверное, кардинально расти уже не будут. Первый уикенд — это всегда главный показатель. Всякое, конечно, бывает, но я думаю, что сейчас все, кто хотели на него сходить, сходили. В дальнейшем сборы, понятно, будут меньше, но в целом тоже очень хорошие. В теории мультфильм может вполне догнать "Нэчжу", а то и обогнать и стать самым кассовым».

Рекордсменом по сборам среди анимационных лент считается китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов». Он тоже вышел в этом году и собрал в мировом прокате больше $2 млрд. Картина попала в список самых кассовых фильмов в истории всего за три недели проката. Однако аудитория второй части «Зверополиса» куда шире, и шансы побить рекорд у нее есть, считает гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «С точки зрения зрительского восприятия, несмотря на потрясающие рекорды "Нэчжи" и то, что фильм стал самой кассовой анимацией в истории мирового кинематографа, мы понимаем: 99% сборов он получил на домашнем рынке Китая благодаря невероятной популярности бренда и близости легенды, лежащей в его основе. Во всех остальных странах мира, помимо китайских диаспор, которые данную картину посмотрели, цифры совершенно невыразительные, это исключительно китайский проект.

Что касается "Зверополиса", это абсолютно универсальный фильм, понятный ребенку в каждой стране мира, с близкими и уже родными после первой части героями, поэтому мы и видим успех.

Показатели, которые уже есть у картины, внушают почтение. У каждого анимационного проекта жизнь в прокате достаточно долгая, плюс мы понимаем, что еще не все рынки стартовали, например, Япония и Корея. Я не сомневаюсь, что с такой мощной цифрой старта планка в $1,5 млрд для "Зверополиса" вполне достижима. Будет ли побит рекорд "Нэчжи"? Надо смотреть на то, какой будет процент падения в кинотеатрах, шансы однозначно есть».

По данным различных СМИ, «Зверополис-2» выйдет в российский прокат 4 или 6 декабря.

Ульяна Горелова