Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Крыму

61-летний мужчина погиб в результате возгорания жилого дома в городе Старый Крым, об этом сообщили в ГУ МЧС республики. Огонь распространился на площадь 140 кв. м.

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 марта. Пожарные, прибывшие на место, установили, что огонь полностью охватил крышу жилого дома. На месте ЧП обнаружили погибшего человека.

В ликвидации возгорания принимали участие 21 человек и семь единиц техники. В настоящее время эксперты устанавливают причины произошедшего пожара. На участке работают дознаватели МЧС Крыма.

София Моисеенко