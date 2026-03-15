Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Крыму

61-летний мужчина погиб в результате возгорания жилого дома в городе Старый Крым, об этом сообщили в ГУ МЧС республики. Огонь распространился на площадь 140 кв. м.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 марта. Пожарные, прибывшие на место, установили, что огонь полностью охватил крышу жилого дома. На месте ЧП обнаружили погибшего человека.

В ликвидации возгорания принимали участие 21 человек и семь единиц техники. В настоящее время эксперты устанавливают причины произошедшего пожара. На участке работают дознаватели МЧС Крыма.

София Моисеенко

Новости компаний Все