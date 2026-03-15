Избиратели не провалят явку

В воскресенье по всей стране открылись избирательные участки: с восьми часов утра миллионы французов отправились голосовать за своих будущих мэров. Муниципальные выборы проходят сразу во всех 35 тыс. коммун республики, от маленьких деревень до крупнейших городов. По замерам на 12 часов, явка выше, чем на прошлых выборах шесть лет назад.

Агитационные плакаты кандидатов на выборах во Франции

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Агитационные плакаты кандидатов на выборах во Франции

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В списках избирателей числится около 48,7 млн человек — почти на 2 млн больше, чем на предыдущих выборах 2020 года. Среди них и около 358 тыс. граждан стран Европейского союза, имеющих право участвовать в местных выборах. Французам предстоит выбрать муниципальных советников, которые затем из своего состава назначат мэра. Всего на первом туре зарегистрировано около 900 тыс. кандидатов, объединенных почти в 50 тыс. списков.

Избирательные участки будут работать до 18 или 19 часов в большинстве коммун и до 20 часов в крупных городах. Именно в этот момент по закону смогут появиться первые результаты: до закрытия последнего участка на территории страны публиковать даже предварительные данные запрещено.

Правда, 68 населенных пунктов не смогли собрать ни одного списка кандидатов. В таких случаях префект назначит временную команду управления, которая будет руководить коммуной до проведения новых выборов или возможного объединения с соседним муниципалитетом.

Одним из главных нововведений нынешней кампании стала реформа для маленьких коммун. После закона 2025 года деревни с населением менее тысячи жителей голосуют теперь по той же системе, что и большие города.

Раньше там можно было выдвигаться индивидуально, и избиратели могли менять списки кандидатов прямо в бюллетене — добавлять имена, вычеркивать или переставлять их местами. Эта традиционная практика отменена. Отныне список должен содержать ровно столько кандидатов, сколько мест в муниципальном совете, и строго соблюдать паритет: во Франции муниципальные выборы проводятся по принципу гендерного равенства, то есть в списках должно быть одинаковое число мужчин и женщин.

Особые правила действуют и в трех крупнейших городах страны — Париже, Лионе и Марселе. Раньше избиратели там выбирали советы округов, а уже затем формировался городской совет. Теперь система изменилась: жители опускают два бюллетеня в две урны — отдельно за совет округа и отдельно за городской совет.

Политики, как и положено в такой день, с утра демонстративно отправились голосовать. В Париже свои бюллетени уже опустили в урны Рашида Дати и Эмманюэль Грегуар, в Марселе проголосовали Марин Вассаль, Франк Аллизио и Себастьен Делогу, а в Лионе на участок пришел действующий мэр Грегори Дусе.

Главная интрига этого дня — явка. Она почти наверняка окажется выше, чем в 2020 году, когда COVID-19 спугнул избирателей, особенно пожилых.

Но сможет ли она остановить общую тенденцию снижения участия в выборах? Если в 1983 году голосовали более 78% французов, то к 2014 году этот показатель снизился до 63,6 процента. Особенно заметна политическая усталость среди молодежи и жителей рабочих кварталов. Согласно первым замерам, участие в полдень составило 19,3%, что немного выше показателя 18,3% в 2020 году.

В урнах — десятки миллионов бюллетеней, в списках — сотни тысяч кандидатов, а на кону — управление французскими городами и деревнями на ближайшие шесть лет. Первые ответы на вопрос, кто станет хозяином местных мэрий и каковы результаты первого тура, Франция узнает уже вечером.

Алексей Тарханов, Париж