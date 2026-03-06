Париж попутал правый и левый берега

Муниципальные выборы во Франции начнутся уже в середине марта, и, судя по данным опросов, лидер первого тура вовсе не гарантирует себе победу в Париже. Исход зависит не столько от разрыва между фаворитами — левым Эмманюэлем Грегуаром и правой Рашидой Дати, сколько от поведения их соперников. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Следующие муниципальные выборы пройдут 15 и 22 марта 2026 года. За девять дней до первого тура интрига в Париже сохраняется, несмотря на заметный разрыв между двумя фаворитами. Согласно опросу Ipsos-BVA, социалист Эмманюэль Грегуар набирает 35% голосов и опережает свою соперницу от правых «Республиканцев» Рашиду Дати на восемь пунктов, у нее — только 27%. Такой результат теоретически позволил бы левым сохранить контроль над столицей, которая находится в их руках уже 25 лет после победы Бертрана Деланоэ и сменившей его Анны Идальго.

На третьем месте — депутат-центрист Пьер-Ив Бурназель, которого поддерживают «Горизонты» (Horizons) и макронистская партия «Возрождение» (Renaissance). У него 11,5% голосов. Столько же, по данным опроса, у представительницы правой партии «Реконкиста» (Reconquete) Сары Кнафо, чья официальная кампания стартовала лишь недавно. Кандидатка от крайне левой «Непокорившейся Франции» София Шикиру набирает 10% и также сохраняет право на участие во втором туре.

Парадокс ситуации в том, что при лидерстве Грегуара левый лагерь в целом остается в меньшинстве.

Его резерв голосов на втором этапе ограничен — прежде всего из-за почти гарантированного участия Софии Шикиру, с которой социалисты уже разругались публично. Если Шикиру пройдет отсекающий порог в 10% голосов и не снимет свою кандидатуру, левые, скорее всего, будут расколоты и побиты.

Напротив, у лагеря правых, где в опросах лидирует Рашида Дати, дважды бывший министр и бессменный мэр самого богатого и успешного 7-го округа Парижа, во втором туре возможно все — и победа, и поражение. Опрос фиксирует численное преимущество правого и центристского электората. Если бы Пьер-Ив Бурназель и Сара Кнафо сняли свои кандидатуры в пользу лидера республиканцев Рашиды Дати, правая коалиция получила бы до 49% голосов против 40% у Грегуара и 11% у Шикиру. Это единственная конфигурация, дающая правым уверенную победу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агитационные плакаты с изображениями кандидатов на пост мэра Парижа: Софии Чикиру из партии «Непокорная Франция» (LFI), правой Рашиды Дати, Пьера-Ива Бурназеля из партии «Горизонты», Сары Кнафо из партии «Реконкейт» и Эммануэля Грегуара из Социалистической партии

Фото: Abdul Saboor / Reuters Агитационные плакаты с изображениями кандидатов на пост мэра Парижа: Софии Чикиру из партии «Непокорная Франция» (LFI), правой Рашиды Дати, Пьера-Ива Бурназеля из партии «Горизонты», Сары Кнафо из партии «Реконкейт» и Эммануэля Грегуара из Социалистической партии

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Поэтому Рашида Дати постоянно выступает в пользу «полезного голосования», утверждая, что она единственный кандидат, способный побить социалистов и вернуть Париж на правый, правильный путь. «Вопрос в том, что именно позволит нам победить. Большинство парижан хотят перемен. Нужно мобилизоваться и не распылять голоса уже в первом туре. Именно динамика первого тура позволит перевернуть страницу 25 лет левого правления в Париже»,— говорит она в своем интервью правому еженедельнику JDD, обращаясь непосредственно к его читателям, более консервативным и активным на выборах, чем аудитория Le Figaro.

Это уже работает: многие избиратели, стремясь не распылять голоса, возвращаются к дуэли Дати—Грегуар, ослабляя позиции центриста Бурназеля и левой радикалки Шикиру.

Остальные участники заметно отстают. Крайне правому Тьерри Мариани от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) прочат 4%. Левые кандидаты от «Рабочей борьбы» (Lutte Ouvriere) и Новой антикапиталистической партии (NPA-R) остаются на уровне 1,5%.

В этих условиях решающее значение приобретает правило 10% и то, кому из кандидатов не прошедшие порог передадут своих избирателей. В нынешнем раздробленном политическом пейзаже этот барьер превращается в инструмент давления и торга. Это открывает пространство для переговоров и делает каждый процент предметом сделки. Парижская кампания все больше напоминает шахматную партию, где важно не столько качество, сколько инициатива и комбинации. И чем больше фигур останется на доске после 15 марта, тем менее предсказуемым окажется финал 22-го. Выбор Парижа зависит от того, смогут ли правые «сыграть в команде» и удастся ли яркой и амбициозной Рашиде Дати убедить союзников унять их амбиции и пропустить ее вперед.

Алексей Тарханов