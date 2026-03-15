В работу Внуково ввели ограничения

Московский аэропорт Внуково начал работать с ограничениями, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань принимает и отправляет суда только по согласованию с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все выходные Москва подвергается налетам беспилотников ВСУ. Вчера силы ПВО сбили более 60 дронов. С начала сегодняшнего дня на подлете к столице уничтожили 28 беспилотников.