FT: США могут заработать миллиарды долларов на росте цен из-за конфликта с Ираном

Рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может принести американским производителям нефти многомиллиардные сверхдоходы, пишет Financial Times. Если средняя цена барреля в этом году удержится на уровне $100, прибыль компаний от добычи достигнет $63,4 млрд, подсчитали в Rystad. Только в марте, по оценкам Jefferies, они получат дополнительные $5 млрд.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля мировые цены на нефть подскочили на 47%. К закрытию торгов 13 марта американская марка WTI стоила почти $99 за баррель.

Больше всего от конъюнктуры выиграют сланцевые компании, чьи активы сосредоточены в США. Крупные международные игроки, такие как ExxonMobil и Chevron, а также европейские BP, Shell и TotalEnergies, напротив, столкнутся с проблемами из-за присутствия в зоне конфликта и перекрытия судоходства через Ормузский пролив.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля был ограничен проход через Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американский флот будет сопровождать суда через Ормузский пролив. По словам главы МИДа Ирана Аббаса Аракчи, запрет на проход через пролив действует только для судов США и Израиля.