Песков рассказал о визите представителя Франции в Москву

Представитель Франции приезжал в Москву для диалога по российско-украинскому конфликту, однако Россия не услышала от него «позитивных сигналов» по этому вопросу. Об этом газете Financial Times заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», — заявил Дмитрий Песков.

Агентство Bloomberg писало, что в начале февраля Москву посетил дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. По данным издания, он пытался убедить власти РФ в том, что Европа должна участвовать в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.

Во время визита господин Бонн также пытался убедить российскую сторону, что ЕС не одобрит любое соглашение о прекращении конфликта, и европейцы должны участвовать в любых решениях, которые касаются безопасности их стран.