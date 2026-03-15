Многодетные семьи Краснодара могут получить вещи для новорожденных
Краснодарские многодетные семьи могут получить комплект вещей для новорожденных в рамках акции «Краснодар — город семьи». Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
В мэрии Краснодара пояснили, что на получение комплекта вещей могут рассчитывать родители, у которых появится на свет третий или последующий ребенок в феврале и марте текущего года.
Выдача комплектов осуществляется в городском семейном центре «Союз многодетных семей "Кубанская семья"».