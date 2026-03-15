В Дагестане проверят информацию о незаконной распашке пастбищ

Правительство Дагестана взяло на контроль ситуацию с возможными нарушениями землепользования в Ногайском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.

В информационном пространстве появились данные о потенциальных нарушениях при эксплуатации земельных участков на территории района. Речь идет о распашке пастбищных угодий под бахчевые культуры и оставлении после сельхозработ полиэтиленовой пленки и оросительных шлангов.

Власти региона отмечают потенциальные экологические риски, связанные с деградацией почв и процессами опустынивания.

По поручению правительства Дагестана специалисты территориального управления Россельхознадзора выедут в Ногайский район для проведения выездного обследования и проверки изложенных фактов на указанных территориях. В ходе контрольных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований земельного законодательства, а также установлен фактический характер использования сельхозугодий.

При подтверждении нарушений будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством России, материалы передадут в судебные органы. Информацию для реагирования также направили в администрацию Ногайского района для осуществления мероприятий в рамках муниципального земельного контроля.

