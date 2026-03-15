МИД Ирана рассказал о состоянии нового верховного лидера страны
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявления США о тяжелом состоянии новоизбранного верховного лидера Моджтабы Хаменеи. По словам министра, лидер страны здоров и полностью контролирует ситуацию, сообщают агентства Fars. Таким образом Тегеран ответил на сомнения, высказанные накануне американской стороной.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC недавно заявил, что не уверен, жив ли вообще новый иранский лидер, и призвал его «сдаться». Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь утверждал, что Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, обезображен, а также скрывается и не имеет легитимности. В подтверждение своих слов он указал на отсутствие видео- или аудиообращений нового лидера.
Это не первое опровержение со стороны Ирана. Ранее на этой неделе пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи признал, что верховный лидер ранен, но заверил, что он «в порядке». Советник иранского правительства Юсеф Пезешкиан также называл сообщения о ранении ложными.
Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана 8 марта. В первом обращении к народу он обещал мстить США и продолжать блокировку Ормузского пролива.