Минобороны РФ отчиталось о новых ударах по инфраструктуре Украины

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. Под обстрел попали места подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны за тот же период сбили 605 украинских дронов, 12 реактивных снарядов американских систем HIMARS, две крылатые ракеты «Нептун» и четыре управляемые авиабомбы.

На ряде направлений российские подразделения улучшили свои позиции. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад терробороны и бригады нацгвардии.