Минобороны: силы ПВО сбили за сутки 605 беспилотников и 12 снарядов HIMARS

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 605 украинских беспилотников, 12 реактивных снарядов американских систем HIMARS и две крылатые ракеты «Нептун». Также перехвачены четыре управляемые авиабомбы, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются для нужд ВСУ. Под обстрел попали места подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.