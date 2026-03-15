На Ставрополье 1500 пар станцуют Вальс Победы

В Предгорном округе Ставропольского края готовят рекордный по массовости Вальс Победы. На главной площади станицы Ессентукской выступят 1500 пар, включая тружеников тыла и молодых активистов, сообщает администрация округа.

Акция, посвященная 81-й годовщине Великой Победы, пройдет 9 мая. Впервые в истории муниципалитета в танцевальном флешмобе примут участие пожилые герои войны, которые станцуют в парах с представителями молодежных движений.

Репетиции уже начались. Сотни волонтеров под руководством профессиональных хореографов отрабатывают сложный рисунок танца. Организаторы подчеркивают, что акцент делается на эмоциональной сопричастности, а не на технике исполнения.

«Для нашего округа Вальс Победы — это не просто флешмоб, а глубокая семейная традиция. В этом году мы ожидаем рекордное количество участников. То, что в один строй с молодежью встанут наши уважаемые труженики тыла, — это лучший урок живой истории»,— заявил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Традиционно акция проходит в формате живых картин — танцевальные перестроения создают масштабные визуальные образы под музыку военных лет. Выступление станет центральным событием праздничной программы округа.

Тат Гаспарян